Беглов поручил увеличить число спецтехники по уборке снега на улицах Петербурга

Санкт-Петербург, 25 ноября. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов проинспектировал качество уборки снега в центральных районах города. По распоряжению градоначальника, во вторник на улицы Северной столицы вышла дополнительная техника для уборки снега.

Как сообщает пресс-служба Смольного, вечером во вторник Беглов проверил, как убирают снег в центре Петербурга. При этом он «выразил неудовлетворенность работами служб, подведомственных комитету по благоустройству». Беглов поручил вице-губернатору Николаю Бондаренко увеличить количество уборочной техники.

Согласно данным комитета по благоустройству, на данный момент на улицах города работают 657 единиц уборочной техники. По распоряжению градоначальника, спецтранс увеличат до 950 машин.