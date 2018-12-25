Врио губернатора Петербурга вручил журналистам премии правительства города

Санкт-Петербург, 25 декабря. В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония награждения Премией правительства города в сфере журналистики. В конкурсе приняли участие более 80 журналистских работ.

Призовой сертификат для победителей составил 200 тысяч рублей, а участие в конкурсе приняли около сорока редакций Петербурга. Основной темой стала 315-я годовщина основания города.

Премии победителям вручал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Журналистика – важная профессия. Это зеркало, в которое полезно смотреться любому руководителю. Вы помогаете нам стать лучше. Спасибо вам за это», ― заявил он, выступая в Доме журналиста.

Победителями стали представители телеканалов «Санкт-Петербург», «Мир», журналов «Адреса Петербурга», а также многих других изданий. Кроме того, специальный приз был вручен университету ИТМО и проекту «Мегабайт».