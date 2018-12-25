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«Пятый канал» назвал самые рейтинговые сериалы

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«Пятый канал» назвал самые рейтинговые сериалы

Москва, 25 декабря. Сразу несколько сериалов собственного производства выпустил «Пятый канал» этой осенью. Телеканал назвал самые рейтинговые проекты.

В декабре зрителям представили продолжение сериала «Свои». Отмечается, что уже второй сезон картина Михаила Колпахичева показывает отличные результаты.

Премьера сериала в первом зимнем месяце собрала 6,5%, превысив долю целевой аудитории «Пятого канала» на семь процентов. Среди женщин в возрасте от 25 до 59 лет сериал получил 9,5%, тем самым обеспечил себе место среди лидеров прайм-тайма.

Напомним, «Стражи Отчизны», «Великолепная пятерка», «Крепкие орешки», «Барс» были произведены «Пятым каналом».

 

 

Автор: Данила Копп
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