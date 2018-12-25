Первый пошел: комитет по инвестициям Петербурга остался без Бабюк

Осталась последняя рабочая неделя 2018 года. И, хотя итоги уходящего года в администрации Санкт-Петербурга подобьют вначале следующего, мы решили определить — кто в этом году вырвался в лидеры среди комитетов, а кто не дает городу развиваться в нужном направлении.

Год был трудный. Санкт-Петербург принимал чемпионат мира по футболу, и фактически, целый месяц жил в состоянии «особого режима». Правда, гости были довольны, от ФИФА ни одного нарекания, а только благодарности.

Конечно, все комитета мы рассматривать не будем — в Петербурге их 37, возьмем только лучшие и худшие.

Начнем с комитета по транспорту Санкт-Петербурга. Ему подведомственны следующие учреждения: СПб ГУП «Петербургский метрополитен», СПб ГУП «Горэлектротранс», СПб ГУП «Пассажиравтотранс», СПб ГКУ «Организатор перевозок», СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта», а также АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Ни одна из этих структур в этом году не вызвала крупных нареканий. Комитет в 2018 году сделал большой шаг в сторону обновления парка подвижного состава. Уже за три первых квартала — 61 новый автобус, 30 троллейбусов с увеличенным автономным ходом, два трамвайных вагона и 20 составов (136 вагонов) метрополитена. Весь приобретенный транспорт соответствует современным требованиям доступности для маломобильных пассажиров, а также оборудован автоинформатором и «бегущей строкой».

В октябре 2018 года доля низкопольных автобусов достигла 97,7% от общего количества. То есть в следующем году город может закрыть эту проблему полностью. Первым в стране. А с учетом того, как комитет отработал чемпионат мира, этот год он однозначно может занести себе в актив.

Комитет по благоустройству имеет 13 подведомственных учреждений, и в этом году именно на его плечи легли все тяготы по украшению города к проведению мундиаля. Надо отдать должное, прошлая зима была очень снежная, но ожидаемого транспортного коллапса, к счастью, не случилось — «благоустройству» удалось справиться рекордным количеством осадков. Ежедневно комитет отчитывался, сколько машин выходило в ночь на уборку снега, сколько людей было привлечено.

Кроме того, горячая линия принимала от всех жителей заявки о каких-либо недоработках. Исправляли (особенно это касается льда на тротуарах) в течение нескольких часов. Было полностью проведено благоустройство территорий, прилегающих к стадиону «Петровский», в трех прилегающих территориях были отремонтированы 40 тысяч квадратных метров газонов, приведены в порядок дорожки. Специалисты вырезали сухие ветки и омолодили кроны деревьев. Садовники удалили с участка больные деревья и высадили 19 молодых саженцев и 230 кустарников.

У СКК «Петербургский» на проспекте Юрия Гагарина был проведен дренаж дорожек, на площади в 15 тысяч квадратных метров заменили асфальт. Также вокруг СКК отремонтировали газоны. Более 1100 молодых кустарников появились у стадиона «Олимпиец» в Павловске. На территории у стадиона «Турбостроитель» снесены 30 сухостойных деревьев, вместо них высажено 60 молодых саженцев. Комитет тоже может поставить себе плюс.

Мы уж не говорим о комитетах, которые непосредственно были задействованы в работу чемпионата мира — спорта, молодежной политики, внешних связей, по развитию туризма и так далее. Все они получили за мундиаль самые высокие оценки за слаженную работу.

Комитет по развитию туризма вообще в лидерах уже не первый год.1 декабря 2018 года в Лиссабоне прошла церемония вручения самой престижной туристской премии планеты — World Travel Awards. По версии WTA-2018 Санкт-Петербург был признан лидирующим культурным направлением мира (World's Leading Cultural City Destination).

Петербург уже третий год подряд признан «культурной столицей мира». В 2018 году он обогнал Париж, Лондон, Рим, Венецию, Сидней, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро, Пекин и Кито. Количество иностранных туристов, желающих посетить Петербург, каждый год неизменно растет. Например, в 2015 году Петербург с целью туризма посетило 745601 иностранных граждан, в 206 году уже 1085 97, в 2017-м — порядка 3750000.

За 2018 год итоги подбивать рано — еще неделя впереди. Но уже сейчас понятно — это будет новый рекорд. Кроме того, в этом году наблюдается рост на 10% по конгрессно-выставочным мероприятиям. В следующем году в Северной столице пройдет Генеральная ассамблея Всемирной туристской организации.

Казалось бы, при таком раскладе город должен быть крайне привлекательным для крупных инвесторов. Однако с этим как раз проблемы. И здесь переходит к худшим комитетам. И среди них — комитет по инвестициям, который до сегодняшнего дня возглавляла Ирина Бабюк. Вот отрывок из отчета комитета за 9 месяцев 2018 года:

«На данный момент в работе у комитета по инвестициям находится порядка 78 приоритетных проектов на общую сумму 1,26 триллионов рублей, а также порядка 390 проектов с объемом инвестиций до 1 миллиарда рублей на сопровождении в СПб ГБУ «Управлении инвестиций». За отчетный период комитетом по инвестициям Санкт-Петербурга большое внимание уделялось развитию нормативно-правовой базы реализации стратегических проектов. Так, были введены нормы, позволяющие повысить эффективность контроля за исполнением стратегическими инвесторами Санкт-Петербурга своих обязательств в рамках реализации стратегических инвестиционных проектов Санкт-Петербурга, а также введен механизм прекращения статуса стратегического инвестиционного проекта Санкт-Петербурга, статуса стратегического инвестора Санкт-Петербурга и выплаты городу экономии в случае принятия решения о прекращении статуса стратегического инвестиционного проекта Санкт-Петербурга, статуса стратегического инвестора Санкт-Петербурга».

А теперь посмотрим, что же они реально сделали. У комитета есть план, который он сам себе и составил — называется «стратегически важные проекты», в которые именно комитет должен привлекать крупных инвесторов, а они в свою очередь получат льготы. Это предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов, уменьшение арендной платы за возможность выкупа участка по сниженной цене. Посмотрим, что же это за объекты и инвесторы.

Например, строительство сети гостиниц массового сегмента на территории Санкт-Петербурга. Давно отмечалась в Петербурге именно нехватка двух-трехзвездочных гостиниц. Возьмем так называемые апарт-отели в устье реки Смоленки «Корабли». Мало того, что из-за этих «Кораблей» развернулась настоящая война — местные жители протестуют против уничтожения парка и зеленых насаждений. Так еще в итоге выяснилось, что эти «Корабли» никакие не апарт-отели, а обычные квартиры, и уже вовсю идут предпродажи помещений. В них нельзя будет иметь постоянную прописку, а вот получить временную и жить с регистрацией в другом месте — пожалуйста. Мало того, что вместо отеля будет обычный жилой комплекс, состоящий из двух 12-этажных зданий, так он еще и не обеспечен соответствующей инфраструктурой. Но и это еще не все — инвестор, которого привлек комитет по инвестициям — ООО «Новые территории девелопмент» — имел уставной капитал в 10 тысяч рублей. То есть это и есть крупный инвестор, которым хвастается комитет?

Один только «Наземный экспресс» чего стоит, который курировал комитет по инвестициям. Проектирование линии от Московского вокзала до Пулково обошлось Петербургу более чем в миллиард рублей. Проект не реализован. В 2014 году комитет по инвестициям объявил конкурс на актуализацию проекта — от станции метро «Купчино» до Пулково за 41 миллион рублей. Инвесторы так и не появились. А у города денег нет. Электричка от Балтийского вокзала до аэропорта была спроектирована «Ленгипротрансом» за 820 миллионов рублей. Проект тоже был заброшен. И так практически со всеми стратегическими объектами, за редким исключением.

При этом из города в другие зоны уходят реально сильные инвесторы, такие как Tikkurila Oyj (в Ленинградскую область), «Аквафор» (Эстония), Oracle (Индия). Ни комитет, ни лично Ирина Бабюк никогда не пыталась наладить с ними диалог и рассматривать их проекты в качестве стратегически важных, дабы компании получили льготы. Например, Tikkurila Oyj в Ленобласти будет строить крупный комплекс, а объем инвестиций превысит 35 миллионов евро. А это рабочие места для высококвалифицированных рабочих.

Так что вполне логичным выглядит уже озвученное решение временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова, который своим указом освободил Ирину Бабюк от должности руководителя комитета по инвестициям.

Впрочем, проблема глубже, считает директор института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Если говорить о комитете по инвестициям, я бы посмотрел тут с двух точек зрения, — отметил эксперт в комментарии Федеральному агентств у новостей. — Во-первых, речь может идти о том, что нужно вообще менять структуру экономического блока городского правительства, и комитета по инвестициям в частности. Потому что инвестиции сейчас разобраны на большое количество комитетов, которые подчинены разным, подчеркиваю — разным вице-губернаторам, что, конечно, не создает спокойной управленческой обстановки. Мне кажется, порядок должен в первую очередь наводиться здесь. Сначала нужно создать новую структуру управления экономикой города, сократить количество различных комитетов, занимающихся вопросами стратегического планирования, в том числе привлечением инвестиций, а потом уже говорить конкретно о комитете по инвестициям».

Но конкретно к комитету по инвестициям действительно есть большое количество нареканий, согласен эксперт.

«Если речь идет о неэффективности привлечения инвестиций, то об этом уже многократно говорили. Мне кажется, критика того, как это сейчас делается, вполне обоснована. Во-первый, имеет место целый ряд непрозрачных схем привлечения инвестиций. Много закрытых договоров по частно-государственному партнерству. Непонятно, кто сколько денег вложил, сколько денег должен заложить под это город, и в течение какого времени город выплачивает эти деньги. Инвестиции предполагают, что инвестор вкладывает деньги в Петербург и надеется получить прибыль. А не то, что город гарантированно из бюджета, из кармана налогоплательщиков постоянно кому-то что-то платит. Это не инвестиции — это покупка каких-то услуг, которые город может предоставить. А это совсем другой вопрос. Поэтому к тому, как инвестиционная политика была в городе построена, да, есть, на мой взгляд, целый ряд нареканий. Но это второй вопрос, который должен решаться после того, как будет решен вопрос о новой структуре управления экономикой города», — резюмировал Дмитрий Солонников.

Эксперты неоднократно отмечали: основа инвестиционной привлекательности региона —стабильность, прозрачность, неизменность финансовых механизмов и персональная ответственность сильного губернатора и его команды. Увы, в результате неэффективной деятельности комитета по инвестициям Санкт-Петербург стал антонимом к этим тезисам.

У города отсутствовало четкое понимание, какие отрасли необходимо развивать и зачем. Как следствие — хаотичное развитие предприятий города, новые предприятия создавались без учета рынка труда и городских логистических потоков.

Отмеченное экспертами плохое взаимодействие между городскими комитетами отпугивало потенциальных инвесторов. Из-за постоянных проволочек чиновников страдали бизнес-планы инвесторов, что серьезно тормозило модернизацию существующих производств. Комитет по инвестициям при теперь уже прежнем руководстве так и не смог выполнить свои обещания, данные инвесторам на уровне взаимодействия с другими комитетами. И это не единственная претензия к комитету по инвестициям, уже, к счастью, меняющему своего руководителя.

Надеемся, в следующем году новый губернатор Санкт-Петербурга проведет чистку, избавившись от тех чиновников, которые не хотят или не умеют работать. Ведь мы все заинтересованы, чтобы Петербург стал не только культурной столицей мира, но и промышленной столицей с развитыми технологиями и бизнесом.