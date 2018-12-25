Беглов посетил смотр сил и средств МЧС в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 декабря. Врио губернатора Санкт-Петербурге Александр Беглов принял участие в строевом смотре спасателей МЧС России, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Смотр спасателей МЧС России, который начался во вторник, 25 декабря, около 15.00 у стен Петропавловской крепости, начался с приветственной речи временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов. Он поздравил спасателей в наступающим Новым годом и поблагодарил за работу по предупреждению рыбаков о запрете выхода на реку до середины января 2019 года.

«Лед пока еще тонкий, поэтому нужно внимательно следить за обстановкой на реке и заливе. Впереди вас ждет тяжелая работа», — сказал Беглов.

В рамках смотра продемонстрировали спецтехнику, стоящую на вооружении различных структур и ведомств, в задачу которых входит обеспечение безопасного горожан в зимний период и ликвидация последствий происшествий техногенного характера и жилищно-коммунальных аварий.