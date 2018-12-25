Беглов раскритиковал работу Албина и Комстроя из-за несданных соцобъектов Петербурга

Санкт-Петербург, 25 декабря. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов раскритиковал городской комитет по строительству и ответственного за строительство вице-губернатора Игоря Албина на заседании городского правительства. Временно исполняющий обязанности главы города выразил недовольство низкими темпами строительства социальных объектов.

Он отметил, что темпы реализации технического направления являются низкими. В 2018 году в Петербурге должны были построить 74 детских сада и 37 школ. Однако, отметил Беглов, с 2016 по 2018 год построили только 51 детсад и 12 школ.

Ситуацию со строительством социальных объектов врио главы Петербурга назвал недопустимой.

«Я хотел бы обратить внимание председателя комитета по строительству на такое неудовлетворительное состояние строительного комплекса. И, безусловно, конечно, в зоне ответственности находится и вице-губернатор, который отвечает за эти вопросы», — отметил Беглов, передает РИА Новости.

Врио губернатора добавил, что на протяжении пяти лет в Санкт-Петербурге не могут завершить реконструкцию участка Богатырского проспекта длиной 1,2 километра. Кроме того, отметил Беглов, вопросы вызывает и состояние «Метростроя».