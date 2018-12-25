Уголовное дело в отношении офицеров ВАМТО рассмотрят 27 декабря в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 декабря. Рассмотрение уголовного дела в отношении офицеров Военной академии материально-технического обеспечения состоится 27 декабря в Петербурге.

Санкт-Петербургский гарнизонный суд начнет рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении старшего помощника начальника учебно-методического отдела майора Зырина и курсового офицера старшего лейтенанта Максимова, которые входили в состав «контрактной службы», осуществлявшей закупки для нужд Академии и ее филиалов.

Согласно данным следствия, в октябре 2015 года при содействии гражданского лица Зыриным и Максимовым была создана коммерческая компания ООО «СевЗапТрейдинг», с которой Военная академия материально-технического обеспечения заключила 41 контракт на общую сумму свыше 30 млн рублей. Завышение стоимости по ним составляет свыше пяти млн рублей. Деятельность злоумышленников пресекли сотрудники военной контрразведки УФСБ России по ЗВО.



В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по 23 эпизодам преступления, предусмотренного статьей «Получение взятки» на общую сумму свыше двух млн рублей. В дальнейшем квалификация дела была изменена на «Мошенничество».