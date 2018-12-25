Беглов посетил строевой смотр спасателей МЧС в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 декабря. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов принял участие в строевом смотре спасателей МЧС России, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В единый строй встали сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, бойцы Специализированной пожарно-спасательной части ФПС, спасатели «Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга», Невского спасательного центра МЧС России и Северо-западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, а также сотрудники Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», ПетербургГаза, Минатома России, Городской аварийно-восстановительной службы, Аварийно-спасательного центра Водоканала, ГУП «Пиларн», Всероссийского общества спасания на водах, добровольного поисково-спасательного отряда «Экстремум».

В рамках смотра была продемонстрирована спецтехника, стоящая на вооружении различных структур и ведомств, в задачу которых входит обеспечение безопасного горожан в зимний период и ликвидация последствий происшествий техногенного характера и жилищно-коммунальных аварий. Также состоялась демонстрация мобильной системы громкого вещания, беспилотного летательного аппарата вертолетного типа, работа инновационного аэровездехода «Нерпа». Она может ломать ледяные торосы и пробираться к тонущим людям.

Смотр принимали члены правительства Санкт-Петербурга, руководство главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу во главе с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым.

Всего в мероприятии приняли участие 140 человек личного состава, 45 единиц техники, из них 15 плавательных средств. Известно, что вся техника отечественного производства.

Александр Беглов высоко оценил результаты учений и поставил им «хорошо с плюсом». В будущем планируется дополнительное финансирование, которое направят на приобретение новых технических средств, в частности, надводной техники для проведения комплексных работ.