Около 77 тысяч петербуржцев не могут выехать за границу из-за долгов

Санкт-Петербург, 25 декабря. Около 77 тысяч жителей Санкт-Петербурга не могут выехать за границу из-за долгов. Соответствующую информацию передает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные, полученные в Управлении Федеральной службы судебных приставов России по Санкт-Петербургу.

Более тысячи уголовных дел возбудили по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» в отношении должников. В течение 11 месяцев судебные приставы взыскали почти 23,7 млрд рублей, из них по алиментам — 365 млн рублей.

«Мы стали активнее применять некоторые принудительные меры, в том числе ограничение права выезда за границу. Вместе с тем стараемся делать все, чтобы донести до горожан важную информацию, особенно в преддверии новогодних каникул», — рассказал заместитель главного судебного пристава Санкт-Петербурга Игорь Исаков.

В «Пулково» 26 декабря состоится информационная акция «Узнай о своих долгах», аналогичное мероприятие акция пройдет на крупнейших вокзалах города.