Беглов подписал с делегацией Hyundai контракт о локализации производства в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 декабря. Церемония подписания специального инвестиционного контракта «Локализация автомобильного производства в Российской Федерации» и ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» прошла в Петербурге.

Спикеры во время мероприятия рассказали, что за восемь лет предприятие выпустило более миллиона автомобилей, каждый пятый российский автомобиль сходит с петербургского предприятия, а автомобиль Hyundai Solaris и вовсе стал «народным автомобилем».

Подписываемое соглашение имеет большое значение для города. Оно действительно до 2027 года. Локализация завода сейчас составляет 47 процентов. Со следующего года на петербургском предприятии будет запущено производство коробок передач и моторов. В завод будет вложено 16,6 млрд рублей. Власти Петербурга поддерживают предприятие налоговыми льготами.

Hyundai поддерживает и социальную сферу жизни Санкт-Петербурга, в том числе спонсирует Word Skils, поддерживает инициативы по безопасности дорожного движения в Cеверной столице.

«Республика Корея входит в десятку главных торговых партнеров Санкт-Петербурга, и мы это ценим», — отметил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Представитель делегации из Кореи отметил, что с подписанием соглашения открывается новая эпоха сотрудничества.

«Надеемся, что это будет ещё более выдающийся результат. В дальнейшем нас ждет модернизация производства. Мы считаем, что российский потребитель это оценит», — сообщил он.

Подготовка к подписанию контракта с корейской стороны началась еще три года назад, в этот же самый день, 25 декабря. В конце церемонии Александр Беглов подарил картину гостям, символизирующую «утреннюю свежесть Кореи».