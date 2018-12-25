Грузовик с мясом на 430 тысяч рублей пропал по дороге из Петербурга в Старую Руссу

Санкт-Петербург, 25 декабря. Перевозчик скрылся с партией мяса на 430 тысяч рублей, пишут «Невские новости» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах пропажи крупной партии мяса, которую перевозчик должен был перевезти от дома на проспекте Елизарова до дома в переулке Пищевиков в городе Старая Русса. Однако груз стоимостью порядка 430 тысяч рублей доставлен в точку назначения не был.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.