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Грузовик с мясом на 430 тысяч рублей пропал по дороге из Петербурга в Старую Руссу

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Грузовик с мясом на 430 тысяч рублей пропал по дороге из Петербурга в Старую Руссу

Санкт-Петербург, 25 декабря. Перевозчик скрылся с партией мяса на 430 тысяч рублей, пишут «Невские новости» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах пропажи крупной партии мяса, которую перевозчик должен был перевезти от дома на проспекте Елизарова до дома в переулке Пищевиков в городе Старая Русса. Однако груз стоимостью порядка 430 тысяч рублей доставлен в точку назначения не был.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Автор: Алексей Громов
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