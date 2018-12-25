Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Сто тысяч рублей похитили у пожилого петербуржца в «Почта Банке»

60
0 Оставить комментарий

Сто тысяч рублей похитили у пожилого петербуржца в «Почта Банке»

Санкт-Петербург, 25 декабря. Сто тысяч рублей похитили у пенсионера в петербургском отделении «Почта Банка». Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на данные, полученные в правоохранительных органах.

Пенсионер 1947 года рождения оставил сумку с деньгами возле банкомата в помещении «Почта Банка» в доме №11/1 по проспекту Культуры. Известно, что пожилой мужчина попросил помощи у консультанта внести деньги на счет, а сумку с кошельком оставил на стуле.

К ним подошел молодой человек 180 сантиметром ростом, худого телосложения, спустя некоторое время он покинул отделение банка. Пенсионер, решивший положить чек в сумку, ее на стуле уже не обнаружил. Он обратился в отделении полиции с требованием привлечь злоумышленника к уголовной ответственности.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.