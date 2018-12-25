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Труп мужчины нашли в парадной дома в Гатчине

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Труп мужчины нашли в парадной дома в Гатчине

Гатчина, 25 декабря. Труп мужчина нашли в парадной дома в Гатчине, пишут «Невские новости».

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах гибели мужчины, труп которого без признаков насильственной смерти обнаружили днем 24 декабря на лестничной клетке четвертого этажа жилого дома. В отделение полиции об этом сообщили жители.

В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства смерти мужчины, личность которого на данный момент не установлена. Тело направили в морг для проведения экспертизы. 

Автор: Алексей Громов
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