Труп мужчины нашли в парадной дома в Гатчине

Гатчина, 25 декабря. Труп мужчина нашли в парадной дома в Гатчине, пишут «Невские новости».

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах гибели мужчины, труп которого без признаков насильственной смерти обнаружили днем 24 декабря на лестничной клетке четвертого этажа жилого дома. В отделение полиции об этом сообщили жители.

В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства смерти мужчины, личность которого на данный момент не установлена. Тело направили в морг для проведения экспертизы.