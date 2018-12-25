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Скачивающих дизель из нефтепровода троих мужчин задержали в Ленобласти

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Скачивающих дизель из нефтепровода троих мужчин задержали в Ленобласти

Санкт-Петербург, 25 декабря. Компанию, скачивавшую дизель из нефтепровода, задержали в Ленинградской области, пишут «Невские новости».

Сотрудники полиции задержали троих мужчин, незаконно выкачивавших из проходящего нефтепровода «Ярославль — Приморск-2» дизельное топливо. Злоумышленники вывозили топливо на грузовике в канистре на 20 кубометров, которую прятали в бытовке. 

Известно, что у задержанных были подельники, однако к настоящему моменту их личности установить не удалось. В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Автор: Алексей Громов
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