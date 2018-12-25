Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Мужчину и двух подростков задержали за разбой и грабеж годовой давности в Петербурге

52
0 Оставить комментарий

Мужчину и двух подростков задержали за разбой и грабеж годовой давности в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 декабря. Сотрудники полиции задержали мужчину и двух подростков в Петербурге за грабеж и разбой, совершенные год назад.

Четверо человек совершили преступление 31 января 2018 года на Новочеркасском проспекте: мужчину избили, забрали мобильный телефон и 600 рублей. Одного из злоумышленников задержали, им оказался уроженец Узбекистана без постоянного места жительства в Петербурге.

Спустя год удалось поймать еще троих преступников — мужчину из Узбекистана и двух подростков. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснение всех обстоятельств случившегося.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.