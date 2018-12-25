Мужчину и двух подростков задержали за разбой и грабеж годовой давности в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 декабря. Сотрудники полиции задержали мужчину и двух подростков в Петербурге за грабеж и разбой, совершенные год назад.

Четверо человек совершили преступление 31 января 2018 года на Новочеркасском проспекте: мужчину избили, забрали мобильный телефон и 600 рублей. Одного из злоумышленников задержали, им оказался уроженец Узбекистана без постоянного места жительства в Петербурге.

Спустя год удалось поймать еще троих преступников — мужчину из Узбекистана и двух подростков. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснение всех обстоятельств случившегося.