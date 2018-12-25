Петербурженка развратила 15-летнюю школьницу через интернет

Санкт-Петербург, 25 декабря. Уголовное дело возбудили в отношении женщины, которая развратила несовершеннолетнюю через интернет.

Как пишут «Невские новости», 24 декабря в 17.45 в отделение правоохранительных органов обратилась петербурженка 1982 года рождения с заявлением о том, что в период с 1 сентября 2018 года по настоящее время женщина 1984 года рождения в Сети совершала развратные действия в отношении ее дочери 2003 года рождения.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции проводят проверку и разбираются во всех обстоятельствах случившегося.