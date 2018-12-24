Момент обрушения дома на дорогу в Петербурге попал на видео

Санкт-Петербург, 24 декабря. Часть стены старого дома на Сампсониевском проспекте в Петербурге обрушилась на проезжую часть. Видео появилось в распоряжении Пятого канала.

Часть стены здания, которое сносили, обрушилась на неогороженную проезжую часть. К счастью, в момент обрушения никто по дороге не проезжал. На место незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов и оцепили место.

Информации о пострадавших не поступало.