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Милана Тюльпанова забрала сына у Кержакова

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Милана Тюльпанова забрала сына у Кержакова

Санкт-Петербург, 24 декабря. Милана Тюльпанова забрала ребенка у Александра Кержакова, который исполнил решение Петроградского суда Петербурга.

Александр Кержаков исполнил решение Петроградского суда и отдал ребенка Милане Тюльпановой, которая лечилась от алкогольной и наркотической зависимости. Она вынесла ребенка на мороз в майке и шортах из особняка Кержакова в поселке Западная Лица под присмотром сотрудников отдела опеки Петроградского района и судебных приставов Всеволожского района.

Как стало известно ФАН, адвокат Ирина Куликова, представляющая интересы Кержакова, подтвердила, что ребенок был без верхней одежды.

Автор: Алексей Громов
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