Петербург найдет новую команду: кто из чиновников в 2019 году останется за бортом

Тот факт, что в 2019 году временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов начнет формировать новую команду, уже ни для кого не секрет. Источник Федерального агентства новостей в Смольном назвал проблемные комитеты, руководители и представители которых могут покинуть занимаемые должности.

На этом фоне политологи и эксперты строят предположения, кто петербургских чиновников в новом году останется за бортом команды Беглова. Напомним, ранее из губернаторской команды выбыл только что назначенный советником Игорь Забиран, затем поста лишился глава комитета по законности и правопорядку Леонид Богданов.

О своей готовности уйти в отставку заявил и вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин. Это произошло после большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, на которой прозвучал вопрос об обманутых дольщиках, а в адрес петербургского вице-губернатора был высказан ряд претензий.

Смотрите, кто уйдет

По данным источника ФАН, у врио губернатора есть серьезные претензии к работе как минимум четырех городских комитетов.

Первым называют комитет имущественных отношений. Как рассказал источник, этот комитет считают одним из наиболее проблемных, и его работу постараются наладить как можно скорее. Михаил Мокрецов совмещает должность председателя комитета с должностью вице-губернатора, что является «небывалой историей», отметил источник ФАН.

Вот одна из главных претензий к комитету. После реформирования и слияния комитетов по управлению городским имуществом и по земельным ресурсам и землеустройству были расформированы районные агентства КУГИ. На их месте появился «монстр» — комитет имущественных отношений. Это осложнило общение с арендаторами и юристами.

«Теперь это общение происходит через одно окно в недрах комитета», — говорит источник ФАН.

На втором месте по «проблемности» — комитет по строительству, который возглавляет бизнесмен Леонид Кулаков. По словам источника ФАН, глава комитета «не имеет никакого отношения к строительной отрасли, у него юридическое образование». Через ведомство Кулакова проходят крупные инвестиционные программы по строительству соцобъектов, заказчиком которых выступает комитет.

Как отмечают эксперты, комитет по строительству хуже всех выполняет бюджетное задание — средства освоены лишь на 57%.

Замыкает «проблемную тройку» комитет по градостроительству, возглавляемый Владимиром Григорьевым. Именно с его приходом был принят городской закон «О порядке предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта в сфере жилищного строительства». Этот документ предписывает главному архитектору города (на данный момент — это сам Владимир Григорьев) рассматривать и согласовывать материалы архитектурно-градостроительного облика объектов жилой застройки и объектов обслуживания жилой застройки с учетом возможности градостроительной интеграции их в архитектурный облик Санкт-Петербурга. Эту меру можно расценивать как избыточную, считают эксперты. Кроме того, звучат претензии, что глава комитета определяет, что такое хорошо, а что такое плохо, руководствуясь исключительно собственным вкусом.

«Человек пришел из бизнеса, он имеет свои мастерские, в которые и направляет заказы», — так охарактеризовал Григорьева источник ФАН в Смольном.

Четвертую позицию среди проблемных структур Смольного занимает комитет по охране памятников. Проблемы этого комитета во многом обусловлены тем, что не хватает инициатив сверху — как от самого города, так и на федеральном уровне.

Кто в ответе за проблемы

Работу проблемных комитетов координирует непосредственно вице-губернатор Игорь Албин. В частности, под его началом комитет по градостроительству и комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Проблемы этих структур во многом объясняются работой Албина, отмечает источник ФАН. На вице-губернаторе лежит ответственность за то, чтобы повысить эффективность этих ведомств, однако по какой-то причине за несколько лет этого сделано не было.

Независимый аналитик Алексей Филиппов согласен с мнением, что в ближайшее время в Петербурге будут приняты важные кадровые решения, в том числе, возможно, касающиеся Игоря Албина.

«Александр Беглов еще на так давно [на посту врио губернатора], ему нужно посмотреть на нынешнюю команду и отталкиваться уже от этого, — говорит эксперт. — Если говорить о персоналиях, то, естественно на под ударом может оказаться Игорь Албин. Претензии к его работе прозвучали на пресс-конференции Владимира Путина, а это, сами понимаете, уже никуда не спрячешь. Что касается иных кадровых перестановок, то здесь не все так однозначно. Критикуют бюджет, его несбалансированность и дефицит. Так что, возможно, кто-то понесет ответственность из профильных структур [правительства города]».

Помимо претензий к структурам, контролируемым Игорем Аблиным, по данным источника ФАН, в Смольном недовольны и комитетом по инвестициям. Причем недовольны до такой степени, что прочат скорую отставку одной из долгожительниц Смольного — главе ведомства Ирине Бабюк. По словам источника, это решение вызвано намерением городского руководства перезагрузить инвестиционную политику Петербурга.

Скорая перезагрузка

Как может быть реформирована команда Беглова, Федеральное агентство новостей поинтересовалось у политологов.

«Мы немного знакомы с работой Александра Беглова, и судя по тому, что сейчас происходит в Северной Пальмире, он резких движений не делает, кадровых в том числе, — отметил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. — Сейчас введены новые критерии оценки деятельности чиновников, думаю Александр Беглов их уже получил и будет руководствоваться именно этими критериями. Речь здесь, конечно, идет о выстраивании собственной команды. Так что Петербургу сейчас нужно немного поднапрячься и выдвинуть лучшие силы на эти позиции, тем или иным способом давая возможность Беглову сформировать новую команду, которая сможет представить город и представить схему решения городских проблем на ближайших (губернаторских) выборах».

Это касается всех кандидатов, которые будут принимать участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга, подчеркнул политолог.

«Конечно, понятно, что партийные кандидаты будут идти со своими командами, представляющими их партии, — отметил собеседник ФАН. — В связи с этим напомню, что показали выборы, прошедшие в этом году в день голосования. Даже победившие оппозиционные кандидаты показали, что они просто не готовы эффективно и оперативно сформировать команду. Поэтому [в Петербурге] это будут, скорее всего, выборы не кандидата, а целой команды. Потому что Петербург — город сложный, и на его будущем главе лежит большая ответственность», — резюмировал Алексей Мухин.

Петербургский историк, политолог Яков Евглевский полагает, что Беглов обновит свою команду как раз к губернаторским выборам.

«То, что сейчас происходит, это конец старой команды, которая непросто формировалась при губернаторе Георгии Полтавченко, — отмечает эксперт. — Беглов — системный человек, я его помню еще по 2003 году, когда он исполнял обязанности губернатора. Он, на мой взгляд, сформирует команду более сильную, более крепкую. Так что, думаю, после Нового года уже начнется ее формирование. Не думаю, что этот процесс будет обвальным, но постепенно [члены старой команды] будут уходить. Думаю, это коснется комитетов по культуре, по печати, экономического блока. Речь идет о возвращении Петербургу статуса не только культурной, но и научно-технологической столицы России. Так что, думаю, после того, как закончатся каникулы, Беглов приступит к формированию новой команды. И к сентябрю он придет уже с новой командой».

«Александр Беглов, хоть и временно исполняющий обязанности губернатора, имеет право делать любые кадровые перестановки, которые захочет, — говорит политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев. — Но те или иные высказывания не всегда ведут к жестким кадровым решениям, [это не значит], что человека могут сразу уволить. Президент часто делает замечания и правительству, и министрам. Это обычная работа, это делает любой начальник. Беглов же имеет право делать перестановки, и они могут произойти».

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года в Единый день голосования. Согласно Уставу Санкт-Петербурга, глава города, являющегося субъектом РФ, избирается на пятилетний срок путем равного и прямого всеобщего тайного голосования.

3 октября 2018 года президент России Владимир Путин освободил своим указом Георгия Полтавченко от должности губернатора Санкт-Петербурга в связи с переводом на другую работу. Временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга был назначен Александр Беглов.