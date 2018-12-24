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Власти Петербурга ввели штраф до миллиона рублей за неубранные от снега крыши

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Власти Петербурга ввели штраф до миллиона рублей за неубранные от снега крыши

Санкт-Петербург, 24 декабря. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов усилил контроль за уборкой крыш зданий от снега, передает пресс-служба городской администрации.

Власти Санкт-Петербурга установили штраф за нарушение требований до миллиона рублей. Это сделано для того, чтобы избежать происшествий, которые могут возникнуть из-за наледи и снега на крышах домов. Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Контроль за своевременной уборкой крыш многоквартирных домов будет усилен. Разработан порядок взаимодействия органов государственной власти Санкт-Петербурга по предупреждению опасных ситуаций», — подчеркивается в сообщении пресс-службы.

УК должны следить за уборкой крыш домов, а их работу инспектировать сотрудники администраций районов. в случае нарушений правил последние должны сфотографировать заваленную снегом крышу и составить соответствующий акт. Управляющим компаниям даются сутки для их устранения.

«Для физических лиц штраф составит от тысячи до пяти тысяч рублей. Для юридических лиц — от ста тысяч до миллиона рублей», — отмечается в сообщении.

Автор: Алексей Громов
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