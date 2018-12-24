Аэропорт «Пулково» отразит в интерьерах творчество Достоевского

Москва, 24 декабря. Управляющая компания аэропорта «Пулково» поддерживает присвоение петербургскому аэропорту имени писателя Федора Достоевского.

Как передает пресс-служба ООО «Воздушные ворота северной столицы», выбор, сделанный жителями Петербурга в пользу присвоения «Пулково» имени писателя Федора Достоевского, поддерживается управляющей компанией аэропорта.

Во втором туре всероссийского проекта «Великие имена России» аэропорт Санкт-Петербурга получил имя писателя Федора Достоевского (40 процентов голосов). Герои его произведений станут тематическими элементами выставок и инсталляций. Об этом рассказал заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью ООО «Воздушные ворота северной столицы» Денис Павшинский.