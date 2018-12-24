Интеллигентный, порядочный, отзывчивый: Гальцев поделился воспоминаниями о Губанкове

Санкт-Петербург, 24 декабря. Заслуженный артист РФ Юрий Гальцев рассказал о планах поездки в Сирию с Антоном Губанковым.

Как пишет «Петербургский дневник», Юрию Гальцеву два года назад позвонил Антон Губанков и предложил полететь в Сирию. Однако у него сделать этого не получилось из-за гастролей.

В 2008 году Антон Губанков стал председателем Комитета по культуре, а Юрий Гальцев — художественным руководителем Театра эстрады.

«Мы с ним не просто нашли общий язык, я могу сказать, что мы стали друзьями. Я в любой момент мог прийти к нему в Комитет по культуре — посоветоваться, попросить помощи. Он помогал всегда и всем! Интеллигентный, порядочный, отзывчивый, этот человек любил свой город и свою страну. А главное, он любил людей и стремился сделать для них что-то хорошее», — отметил Гальцев.

Антон Губанков погиб 25 декабря 2016 года. Самолет министерства обороны России летел с группой артистов ансамбля имени Александров в Сирию, но разбился под Сочи.