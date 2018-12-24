Петербургские врачи устроили застолье во время рабочего дня: опубликовано видео

Санкт-Петербург, 24 декабря. Врачи устроили застолье во время рабочего дня в стоматологической поликлинике во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Видео публикует Федеральное агентство новостей.

Корпоратив медиков в рабочее время сняли на видео. На кадрах девушка заходит в регистратуру стоматологической поликлиники № 15, чтобы узнать, почему объявлен перерыв, который в расписании не обозначен.

На видео попали работники, которые во время рабочего дня устроили застолье. Между девушкой и медиками разгорелся конфликт, после которого, чтобы уладить ситуацию, вышла женщина, которая попыталась объяснить происходящее. Конфликт произошел 21 декабря.