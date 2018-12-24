Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Петербургские врачи устроили застолье во время рабочего дня: опубликовано видео

48
0 Оставить комментарий

Петербургские врачи устроили застолье во время рабочего дня: опубликовано видео

Санкт-Петербург, 24 декабря. Врачи устроили застолье во время рабочего дня в стоматологической поликлинике во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Видео публикует Федеральное агентство новостей.

Корпоратив медиков в рабочее время сняли на видео. На кадрах девушка заходит в регистратуру стоматологической поликлиники № 15, чтобы узнать, почему объявлен перерыв, который в расписании не обозначен.

На видео попали работники, которые во время рабочего дня устроили застолье. Между девушкой и медиками разгорелся конфликт, после которого, чтобы уладить ситуацию, вышла женщина, которая попыталась объяснить происходящее. Конфликт произошел 21 декабря.

«Ну, сегодня такой день! А вы что не работает? У вас такого нет? И мы не врачи, нас алкашами назвать нельзя», — сказала женщина из регистратуры, уточнив, что работает в клинике 23 года.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.