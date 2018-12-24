Главный синоптик Петербурга рассказал о предновогодней погоде

Санкт-Петербург, 24 декабря. Синоптики предупредили петербуржцев о неустойчивой погоде перед Новым годом, которая будет меняться каждые день-два.

На предновогодней неделе в Петербург ожидают в «гости» два циклона, которые принесут краткосрочное потепление. 26 декабря температура поднимется от нуля до минус двух градусов. В это время ожидается мокрый снег.

Но уже на следующий день начнется понижение температуры. 27 и 28 декабря по ночам она опустится до минус 12 градусов. Но уже вновь 29 декабря горожан ожидает непродолжительное потепление до минус одного-трех градусов. Но и оно продлится недолго.

О том, какой будет новогодняя ночь, главный синоптик Петербурга Александр Колесов говорит осторожно, но с большой долей вероятности: погода будет комфортной — небольшой снег и температура в районе минус четырех-шести градусов.