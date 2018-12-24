Синоптики рассказали петербуржцам о погоде в Новый год
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Санкт-Петербург, 24 декабря. Жителям и гостям города на Неве обещают снег в Новом году. Соответствующие данные озвучил iReactor ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
По ее словам, петербуржцам не придется сетовать на отсутствие снега и слякоть в Новый год. Точный прогноз погоды будет известен за пять дней до праздника. Однако уже на сегодняшний день известно, что на улицах будет лежать снежный покров.
«Снежный покров должен сохраниться. Будет лежать осадочный слой. Город ждет зимний характер погоды», — поделилась Макарова.