Синоптики рассказали петербуржцам о погоде в Новый год

Санкт-Петербург, 24 декабря. Жителям и гостям города на Неве обещают снег в Новом году. Соответствующие данные озвучил iReactor ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

По ее словам, петербуржцам не придется сетовать на отсутствие снега и слякоть в Новый год. Точный прогноз погоды будет известен за пять дней до праздника. Однако уже на сегодняшний день известно, что на улицах будет лежать снежный покров.