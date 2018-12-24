Иномарка насмерть сбила пешехода под Петербургом

Санкт-Петербург, 24 декабря. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Парголово — Огоньки: иномарка насмерть сбила мужчину. Об этом пишет «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Происшествие зафиксировали на 28-м километре автодороги Парголово — Огоньки около 03.20 в понедельник, 24 декабря: мужчина, находившийся за рулем машины Renault Megane, сбил пешехода, который перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Он получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.