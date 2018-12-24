Петербуржец расстрелял безработного мужчину во время ссоры

Санкт-Петербург, 24 декабря. Житель Санкт-Петербурга расстрелял безработного мужчину, пишут «Невские новости».

Инцидент зафиксировали в ночь с пятницы на субботу в Приморском районе Петербурга у дома 31 по проспекту Авиаконструкторов: неизвестный выстрелил в 37-летнего безработного мужчину, по предварительным данным, во время разгоревшегося конфликта.

Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести со ссадинами брюшной стенки и ранением теменной области. В настоящее время возбуждено уголовное дело.