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Петербуржец расстрелял безработного мужчину во время ссоры

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Петербуржец расстрелял безработного мужчину во время ссоры

Санкт-Петербург, 24 декабря. Житель Санкт-Петербурга расстрелял безработного мужчину, пишут «Невские новости».

Инцидент зафиксировали в ночь с пятницы на субботу в Приморском районе Петербурга у дома 31 по проспекту Авиаконструкторов: неизвестный выстрелил в 37-летнего безработного мужчину, по предварительным данным, во время разгоревшегося конфликта.

Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести со ссадинами брюшной стенки и ранением теменной области. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Автор: Алексей Громов
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