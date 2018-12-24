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Безработный петербуржец соблазнил 14-летнюю школьницу

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Безработный петербуржец соблазнил 14-летнюю школьницу

Санкт-Петербург, 24 декабря. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту совращения шестиклассницы в Петербурге. Об этом пишут «Невские новости».

С сообщением в отделение полиции обратилась 39-летняя жительница города, которая сообщила, что 27-летний безработный молодой человек вступил в интимную связь с ее 14-летней дочерью в минувшую пятницу около полуночи.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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