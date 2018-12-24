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Подростки заставляли пятилетнего мальчика сесть на бутылку в больнице Петербурга

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Подростки заставляли пятилетнего мальчика сесть на бутылку в больнице Петербурга

Санкт-Петербург, 24 декабря. Сотрудники полиции проводят проверку по факту принуждения пятилетнего мальчика сесть на бутылку в петербургской больнице, пишут «Невские новости».

Двое подростков, личность которых на данный момент не установлена, являющиеся пациентами детской больницы заставляли пятилетнего мальчика сесть на горлышко бутылки в коридоре медучреждения. Об этом в отделение правоохранительных органов сообщил отец ребенка накануне.

В настоящее время проводится проверка по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении мальчика. Медики осмотрели ребенка, каких-либо повреждений заднего прохода выявлено не было.

Автор: Алексей Громов
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