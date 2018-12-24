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Неизвестный выстрелил в петербуржца в Приморском районе

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Неизвестный выстрелил в петербуржца в Приморском районе

Санкт-Петербург, 24 декабря. Неизвестный совершил вооруженное нападение на петербуржца, передает пресс-служба ГУ МВД.

Как пишут «Невские новости», 37-летнего жителя Приморского района госпитализировали с огнестрельным ранением. По словам пострадавшего, 22 декабря у дома на Авиаконструкторов произошел конфликт между ним и неизвестным.

Во время перепалки мужчина, личность которого на данный момент не установлена, достал пистолет и выстрелил в оппонента, после чего скрылся в неизвестном направлении.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводится проверка.

Автор: Алексей Громов
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