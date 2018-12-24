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Три дорогостоящие иномарки угнали в Петербурге

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Три дорогостоящие иномарки угнали в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 декабря. Сотрудники полиции проводят проверку по факту угона трех иномарок в Петербурге. Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Honda 2014 года выпуска за 1,6 миллиона рублей угнали от дома 17 по Русановской улице 22 декабря. В отделение правоохранительных органов обратилась 30-летняя женщина, а 38-летний мужчина сообщил об угоне Lexus за 3,2 миллиона рублей из двора № 65 по проспекту Королева.

Mercedes-Benz, стоимость которого составляет свыше четырех миллионов рублей, угнали со стоянки супермаркета на проспекте Просвещения, 60. В настоящее время ведется розыск злоумышленников, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Автор: Алексей Громов
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