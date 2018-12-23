Беглов встретился с активистами Центрального района Петербурга

Санкт-Петербург, 23 декабря. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с активистами Центрального района города. Он пообщался с молодежью о развитии рекреационного пространства.

Жители Смольненского района показали главе городе проект, который, по их мнению, может полностью изменить регион. Один из активистов, Ярослав Костров пояснил, что их инициатива подобна таким масштабным проектам, как московский парк «Зарядье» и петербурская Новая Голландия.

Беглов ответил, что в каждом районе Петербурга должны быть такие активные жители. Он добавил, что к этому нужно привлекать молодежь.

«Я дам поручение, нужно собрать таких активистов. Во-первых, это нужно сделать таким образом: собрать тех, кто зарегистрирован официально», — сказал губернатор, пишут «Невские новости».

Он подчеркнул, что Петербург — родной город для каждого, и помощь активистов нужна. Город большой, нужно решать много вопросов, резюмировал Беглов.