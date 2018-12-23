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Аэропорт «Пулково» могут назвать в честь Федора Достоевского

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Аэропорт «Пулково» могут назвать в честь Федора Достоевского

Севастополь, 23 декабря. Русский пистель Федор Достоевский лидирует во втором туре финального голосования по выбору имени для аэропорта «Пулково» в Петербурге, об этом говорится в сообщении на сайте «Великие имена России».

За Достоевского проголосовали 66 639 раз, в пользу Александра Невского отдали 61 254 голоса, назвать петербургский аэропорт именем Дмитрия Шостаковича предлагают 38 907 человек.

Уже в ближайшие дни после окончательного подсчета всех голосов на других площадках для голосования будет объявлен победитель конкурса. Известно, что аэропорту в Воронеже дадут имя Петра Великого.

Проект поддержали региональные журналисты, которые приняли участие в конкурсе работ «Аэропортам — имена великих соотечественников».

Автор: Ирина Селезнева
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