Севастополь, 23 декабря. Русский пистель Федор Достоевский лидирует во втором туре финального голосования по выбору имени для аэропорта «Пулково» в Петербурге, об этом говорится в сообщении на сайте «Великие имена России».

За Достоевского проголосовали 66 639 раз, в пользу Александра Невского отдали 61 254 голоса, назвать петербургский аэропорт именем Дмитрия Шостаковича предлагают 38 907 человек.

Уже в ближайшие дни после окончательного подсчета всех голосов на других площадках для голосования будет объявлен победитель конкурса. Известно, что аэропорту в Воронеже дадут имя Петра Великого.

Проект поддержали региональные журналисты, которые приняли участие в конкурсе работ «Аэропортам — имена великих соотечественников».