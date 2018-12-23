Предновогодняя неделя в Ленобласти начнется с метели и морозов

Санкт-Петербург, 23 декабря. В Ленинградской области с 24 декабря ожидается резкое ухудшение погоды, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

С 24 по 26 декабря в Ленобласти начнутся метели и сильные морозы. В отдельных районах прогнозируется гололедица. Отмечается, что все дорожные службы на КАД и федеральных дорогах работают в режиме повышенной готовности.

Расчистку трасс от снега будут выполнять более 300 единиц спецтехники. Ранее сообщалось, что в лобовом ДТП в Петербурге пострадала 59-летняя женщина. Женщина скончалась от полученных травм.