Более 30 домов в Невском районе Петербурга остались без тепла из-за ремонта

Санкт-Петербург, 23 декабря. Более 30 домом в Невском районе Петербурга остались без горячей воды и отопления из-за проведения плановых работ на теплотрассе, сообщили в пресс-службе «Топливно-энергетического комплекса» города.

Сотрудники «ПетербургГаза» начали работу около 10.00, восстановить теплоснабжение обещали после 00.00. Отмечается, что остановлена работа котельной на улице Ткачей.

Прекращена подача газа в котельную на улице Бабушкина. В общей сложности 29 многоэтажек и три соцучреждения ожидают возобновления подачи горячей воды.

Ранее сообщалось, что на Комендантском проспекте прорвало трубу с холодной водой. На месте разлива образовался толстый слой льда.