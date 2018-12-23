Производственное здание на улице Кожевенной горит в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 декабря. В Васильеостровском районе Петербурга загорелось производственное здание, говорится в сообщении на сайте регионального ГУ МЧС России. По данным источника Федерального агентства новостей, предположительно, возгорание произошло из-за проблем с проводкой.

Информация о пожаре на улице Кожевенной, 30 поступила в экстренные службы около 15.30. Площадь пожара утоняется, данных о пострадавших пока нет.

Отмечается, что в ликвидации возгорания задействованы 43 человека, используется 11 единиц спецтехники. Ранее сообщалось, что в Петербурге неизвестный выстрелил в местного жителя после конфликта из-за парковки автомобиля.