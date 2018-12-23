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Нурмагомедов сравнил Петербург с космосом

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Нурмагомедов сравнил Петербург с космосом

Санкт-Петербург, 23 декабря. Российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов прогулялся по улицам Петербурга, о своем визите в город он сообщил в Instagram.

Боец смешанных стилей замаскировался, чтобы его не узнали фанаты. Он надел меховую шапку-ушанку и обмотался шарфом.

«Оказывается, город — просто космос», — написал Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что боец открыл в городе на Неве школу дзюдо. Он побывал на церемонии с двумя олимпийскими чемпионами. Нурмагомедов также поприсутствовал на игре между хоккейными командами СКА и ЦСКА, сделав почетное вбрасывание шайбы.

Автор: Ирина Селезнева
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