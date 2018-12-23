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Конфликт из-за парковки в Петербурге закончился стрельбой

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Конфликт из-за парковки в Петербурге закончился стрельбой

Санкт-Петербург, 23 декабря. На проспекте Авиаконструкторов в Петербурге неизвестный мужчина выстрелил в лицо петербуржцу после конфликта из-за парковки.

Инцидент произошел 22 декабря. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мужчина выстрелил в 37-летнего петербуржца. По предварительной информации, это был травматический пистолет.

Местный житель получил травмы лица, его госпитализировала карета скорой помощи. Правоохранительные органы завели уголовное дело о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в Тюмени три уборщика снега набросились на двух прохожих с лопатами.

Автор: Ирина Селезнева
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