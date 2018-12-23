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Daewoo и «Лада» столкнулись на КАД, пострадавшего госпитализировали вертолетом​​​​​​​

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Daewoo и «Лада» столкнулись на КАД, пострадавшего госпитализировали вертолетом​​​​​​​

Санкт-Петербург, 23 декабря. На Кольцевой автодороге в Петербурге произошла авария с участием двух автомобилей, пострадал один человек.

ДТП произошло на съезде с Предпортовой улицы, столкнулись Daewoo Matiz и Lada Largus. За пострадавшим прилетел вертолет санитарной авиации.

Авария привела к затору на КАД. Ранее сообщалось о смертельном ДТП на Арсенальной набережной. В иномарке погибла 59-летняя женщина.

Автор: Ирина Селезнева
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