Daewoo и «Лада» столкнулись на КАД, пострадавшего госпитализировали вертолетом​​​​​​​

Санкт-Петербург, 23 декабря. На Кольцевой автодороге в Петербурге произошла авария с участием двух автомобилей, пострадал один человек.

ДТП произошло на съезде с Предпортовой улицы, столкнулись Daewoo Matiz и Lada Largus. За пострадавшим прилетел вертолет санитарной авиации.

Авария привела к затору на КАД. Ранее сообщалось о смертельном ДТП на Арсенальной набережной. В иномарке погибла 59-летняя женщина.