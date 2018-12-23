Пенсионерка погибла в лобовом столкновении Honda и «Лада» в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 декабря. На Арсенальной набережной столкнулись Honda и Лада Priora, сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла утром 23 декабря, когда 59-летний водитель Honda, выехал на встречную полосу, где столкнулся с отечественным автомобилем.

Водитель «Лады» получил тяжелые травмы, а 59-летняя пассажирка Honda скончалась на месте. Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть человека. Правоохранительные органы проверяют обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в Петербурге столкнулись Kia и Audi, водителя первой иномарки пришлось вырезать из смятой машины.