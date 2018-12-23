Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Пенсионерка погибла в лобовом столкновении Honda и «Лада» в Петербурге

35
0 Оставить комментарий

Пенсионерка погибла в лобовом столкновении Honda и «Лада» в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 декабря. На Арсенальной набережной столкнулись Honda и Лада Priora, сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла утром 23 декабря, когда 59-летний водитель Honda, выехал на встречную полосу, где столкнулся с отечественным автомобилем.

Водитель «Лады» получил тяжелые травмы, а 59-летняя пассажирка Honda скончалась на месте. Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть человека. Правоохранительные органы проверяют обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в Петербурге столкнулись Kia и Audi, водителя первой иномарки пришлось вырезать из смятой машины.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.