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Водителя Kia вырезали из смятого автомобиля после ДТП с Audi в Петербурге

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Водителя Kia вырезали из смятого автомобиля после ДТП с Audi в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 декабря. На Советском проспекте Kia столкнулась в Audi A5, пострадали три человека, сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло вечером 22 декабря. Отмечается, что водитель первой иномарки не справился с управлением и врезался в Audi А5. На место ЧП прибыли оперативные службы.

Спасателям пришлось резать крышу Kia, чтобы добраться до пострадавшего водителя. Скорая увезла трех человек в больницу, состояние одного из них медики оценивают как тяжелое.

Ранее сообщалось о массовой драке на улице Стойкости в Петербурге, в которой участвовали до семи человек. Двое из них были сильно пьяны.

Автор: Ирина Селезнева
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