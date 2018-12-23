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Пьяные петербуржцы превратили двор на улице Стойкости в ринг

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Пьяные петербуржцы превратили двор на улице Стойкости в ринг

Санкт-Петербург, 23 декабря. На улице Стойкости в Петербурге произошла драка, двое мужчин пытались выяснить отношения на кулаках, сообщили очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел вечером 22 декабря, жителей близлежащих домов напугали прохожие. Отмечается, что оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

За ними наблюдали еще несколько человек, которые не пытались остановить драку. Позднее мужчины упали на припаркованный автомобиль. Очевидцы вызвали полицию.

Автор: Ирина Селезнева
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