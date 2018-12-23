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Рождественский караван Coca-Cola приехал в Петербург

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Рождественский караван Coca-Cola приехал в Петербург

Санкт-Петербург, 23 декабря. Жители Петербурга публикуют в сети фото рождественского каравана Coca-Cola, который приехал на центральную площадь торгового центра «Меги Дыбенко» в Кудрово.

Вечером 22 декабря в городе Кудрово Ленинградской области приехал праздничный караван. Фургоны с рождественской тематикой были украшены яркими новогодними огоньками.

За рулем традиционно находился Санта Клаус в красном кафтане и белой бородой. Эта акция проводится ежегодно посление 18 лет.

Напомним, что в западных странах католики отмечают Рождество 25 декабря. В России есть собственный Санта Клаус, Дед Мороз из Великого Устюга, который традиционно надевает синий кафтан.

Автор: Ирина Селезнева
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