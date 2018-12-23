Хабиб Нурмагомедов открыл школу дзюдо в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 декабря. Российский боец, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов открыл в Петербурге школу дзюдо.

Нурмагомедов посетил церемонию открытия в «Хоккейном городе» СКА, вместе с мастером смешанных единоборств приехали олимпийские чемпионы Тагир Хайбулаев и Хасан Халмурзаев. Известно, что школа дзюдо «Турбо СКА» вошла в комплекс, где готовят воспитанников СКА.

Юные спортсмены приняли участие в показательной тренировке и получили автографы от звезд дзюдо. Позднее Нурмагомедов признался, что тренировка в Петербурге была хорошей.

Ранее сообщалось, что Нумагомедов провел символическое вбрасывание шайбы на хоккейном матче СКА и ЦСКА в Петербурге. Российский боец в октябре 2018 года защитил титул чемпиона UFC, он выиграл в бое с Коннором Макгрегором, однако ирландец настаивает на матче-реванше.