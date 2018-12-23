Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Угонщики лишили владельцев трех дорогих иномарок в Петербурге

35
0 Оставить комментарий

Угонщики лишили владельцев трех дорогих иномарок в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 декабря. Полиция разыскивает угонщиков Mercedes-Benz, Lexus и Honda, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Накануне в правоохранительные органы обратилась 30-летняя местная жительница, у которой на улице Русановской похитили Honda за 1 млн 600 тысяч рублей. Позднее в полицию заявил 38-летний мужчина, который лишился Lexus стоимостью в 3 млн 200 тысяч.

По его словам, автомобиль находился на проспекте Королева. Еще одна дорогая иномарка была похищена на проспекте Просвещения. На этот раз владелец остался без Mercedes-Benz за более чем 4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в последние месяцы в Петербурге и Москве преступники стали намного чаще угонять люксовые автомобили.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.