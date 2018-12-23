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Двор превратился в каток из-за прорыва трубы в Петербурге

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Двор превратился в каток из-за прорыва трубы в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 декабря. В Приморском районе Петербурга прорвало трубу с холодной водой, из-за аварии возле дома № 8/2 по Комендантскому проспекту образовался каток.

Вода после прорыва трубы залила двор и подтопила стоящие тут автомобили. Лужа замерзла и превратилась в каток. На место инцидента прибыла аварийная бригада.

Специалисты городского «Водоканала» не будут отключать абонентов при локализации прорыва. Ранее сообщалось, что на проспекте Большевиков отремонтировали трубу.

Петербургские власти запланировали выделение дополнительного финансирования на ремонт труб в 2019 году. Это необходимо для обновления и модернизации отопительной системы, чтобы избежать инцидентов подобно этому.

Автор: Ирина Селезнева
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