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Машины разбросало по дороге: ФАН публикует видео с места массового ДТП в Петербурге

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Машины разбросало по дороге: ФАН публикует видео с места массового ДТП в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 декабря. Массовое ДТП произошло на Приморском проспекте в Петербурге. Как стало известно Федеральному агентству новостей, на проезжей части столкнулись семь автомобилей. В распоряжении редакции оказалось видео с места происшествия.

Причиной аварии могли стать гололед и снегопад. В результате столкновения автомобили разбросало по дороге.

«Машины и осколки разбросаны по всей проезжей части», — сообщил источник ФАН.

Отмечается, что во время аварии никто серьезно не пострадал. Погибших нет.

Автор: Регина Пак
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