Неизвестный альбом «Кино» издадут в Петербурге на CD и виниле

Санкт-Петербург, 22 декабря. В Петербурге издадут неизвестный альбом группы «Кино» под названием «Любовь — это не шутка», альбом появится на виниле и в формате компакт-диска.

Альбом хранил басист группы Игорь Тихомиров. Об этом рассказал глава лейбла Maschina Records Максим Кондрашов. Решение было принято во время реставрации всех записей «Кино».

Музыканты хотят опубликовать оригинальные версии всех альбомов, которые записывались первыми. Ранее сообщалось, что в Москве на аукционе выставляли госномера автомобиля, на котором разбился Виктор Цой. Многие коллекционеры заинтересовались другими личными вещами артиста.