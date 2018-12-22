Бетонная плита убила мигранта на стройке в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 декабря. Двух мигрантов придавило бетонной плитой на строительной площадке в Петербурге, один строитель скончался на месте от полученных травм, второго госпитализировали.

Инцидент произошел около 22.30 21 декабря. Плита сорвалась с высоты 8-го этажа и упала на 23-летнего уроженца Таджикистана. В городскую больницу доставили второго пострадавшего, 26-летнего соотечественника погибшего.

Плита размозжила стопу мужчины, сломала ему бедро. Отмечается, что оба строителя жили на территории стройки. Правоохранительные органы проводят проверку инцидента.