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Водитель «Жигули» сбил пешехода после ДТП с Kia Rio в Петербурге

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Водитель «Жигули» сбил пешехода после ДТП с Kia Rio в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 декабря. На пересечении Ланского шоссе и набережной Черной речки произошло ДТП, столкнулись «Жигули» и Kia Rio, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

За рулем отечественного автомобиля находился мужчина 1997 года рождения, иномаркой управлял водитель 1991 года рождения. После столкновения с Kia Rio «Жигули» выехала на тротуар, где находилась женщина 1977 года рождения.

Пешеход получила серьезные травмы, проводится проверка.

Автор: Ирина Селезнева
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